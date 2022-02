Pai surta e agride filha no meio da rua

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o suspeito, de 31 anos, é zelador de um igreja e teve um surto psicótico

Um homem, que não teve a identidade revelada, precisou ser detido por moradores de Sobradinho após sair correndo nu atrás da própria filha, de 13 anos. O caso aconteceu na Quadra 5 da cidade, no início da tarde desta segunda-feira (21).

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o suspeito, de 31 anos, é zelador de um igreja e teve um surto psicótico.

Ainda dentro do templo, ele teria tirado a roupa e destruído diversos objetos do espaço. Foi depois disso que ele teria corrido atrás da filha para agredi-la.

Acreditando tratar-se de um caso de estupro, pessoas que passavam no local e presenciaram a cena interviram e o agrediram com ponta pés. Ele foi imobilizado e a Polícia Militar do DF (PMDF) acionada.

Sentindo dores, a menina foi encaminhada para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS) com dores abdominais. O caso será investigado pela 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho I).

