Pagamento do DF Social beneficiou mais de 63 mil famílias

O programa concede benefício mensal de R$ 150 para as famílias do Distrito Federal com renda per capita de até meio salário mínimo inscritas no Cadastro Único

Foi liberado nesta sexta-feira (31), o pagamento da parcela de março do DF Social para 63.137 famílias. O investimento é de R$ 9.514.840. Para participar do DF Social, não é necessário solicitar a inclusão no programa. Caso o cidadão preencha todos os pré-requisitos, ele estará apto a receber o benefício, conforme priorização das famílias e compatibilidade orçamentária.

As inscrições para a terceira edição do programa Mobiliza.DF estão disponíveis A previsão orçamentária do DF Social atende cerca de 70 mil famílias. Mas há beneficiários que foram contemplados e não recebem o dinheiro simplesmente porque não abriram a conta social no Banco de Brasília (BRB). São 6.863 pessoas nessa situação. "Reforço aqui, mais uma vez, a importância de o cidadão fazer a consulta no site GDF Social e confirmar se está entre os contemplados. O Governo do Distrito Federal tem recurso para atender 70 mil famílias. São pessoas que necessitam dessa verba para complementar a renda, mas não recebem porque não sabem. Se você atende aos critérios, está com Cadastro Único atualizado, verifique se está entre os beneficiários. Se você conhece alguém nessa situação, avise. É importante que esse recurso chegue às famílias que mais precisam", enfatiza a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra. No portal GDF Social, o cidadão deve escolher a opção "Consulta DF Social", informar CPF e data de nascimento. Após esse procedimento, aparece mensagem na tela informando se a pessoa está ou não na lista de contemplados. Se o nome dele constar na lista de beneficiários, ele só receberá o benefício se abrir conta social no BRB. A abertura da conta social pode ser realizada pelo aplicativo BRB Mobile. Com informações Agência Brasília