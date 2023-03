As inscrições para a terceira edição do programa Mobiliza.DF estão disponíveis

O Mobiliza.DF é um projeto fomentado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) com recursos no valor de R$ 1,9 milhão como uma das iniciativas de animação do ecossistema local

A terceira edição do programa Mobiliza.DF, o programa visa acelerar as políticas de inovação do Distrito Federal, as inscrições estão disponíveis até o dia 23 de abril.

O projeto fornece capacitação gratuita com uma jornada híbrida e abordagem coletiva e colaborativa. Nele, os participantes aprendem, com especialistas nacionais e internacionais, a criar soluções disruptivas (criação de um novo mercado) para os grandes desafios públicos do ecossistema de inovação.

Durante a jornada, os agentes também terão a chance de testar abordagens, aprender novas ferramentas, aumentar sua rede de contatos, além de poder desenvolver habilidades do futuro, como liderança, resiliência, comunicação e criatividade.

Confira o material com todas as informações, inclusive com link para inscrição.

Aprendendo com desafios reais

O Mobiliza.DF faz parte das ações da FAPDF com uma execução da Wylinka, organização sem fins lucrativos que há uma década acelera a inovação tecnológica no Brasil, e está em sua terceira edição consecutiva.

Ao longo dos dois últimos anos, o programa tem capacitado agentes a elaborar políticas públicas utilizando como base o design thinking. A metodologia, centrada no ser humano, vem sendo aplicada no contexto público para aproximar as mudanças desejadas pelo governo das necessidades dos cidadãos.

“Esse modelo também torna possível o trabalho em equipe, já que os participantes são divididos em times, que elaboram e validam um protótipo de política pública baseado em questões reais do ecossistema de inovação”, ressalta a analista de projetos da Wylinka, Elena Oliveira.

Com informações da Agência Brasília