Vacina contra gripe estará disponível em 19 postos neste sábado

Neste sábado (1º), a vacina contra a influenza estará disponível em 19 postos espalhados pela capital, com destaque para a unidade do Parque Ecológico Ezechias Heringer, no Guará, onde as equipes da Secretaria de Saúde (SES) vão aplicar os imunizantes das 8h às 17h.

O imunizante deve ser aplicado em crianças a partir de seis meses até cinco anos, 11 meses e 29 dias. A lista completa com os endereços e horários está disponível neste site.

Também haverá vacinação em unidades básicas de saúde (UBSs) de Planaltina, Sobradinho, Ceilândia, Sol Nascente, Asa Sul, Asa Norte, Guará, Núcleo Bandeirante, Estrutural, Riacho Fundo, Gama e Santa Maria, além de ações da SES na Administração Regional de São Sebastião, no supermercado Tatico do Recanto das Emas, na Escola Classe 66 do Sol Nascente e na Assembleia de Deus do 26 de Setembro.

Nesses locais, além da vacina contra gripe para crianças, também haverá outros imunizantes, tanto da campanha contra covid-19 quanto de outras doenças, como febre amarela, HPV, tétano etc. Se for necessário, é possível receber mais de uma vacina no mesmo dia.

Para imunização de bebês, crianças, adultos ou idosos, a orientação é levar um documento de identificação e o cartão de vacina. Caso não tenha o cartão, um novo documento será fornecido na hora. Mais dúvidas podem ser tiradas com a equipe da SES em cada local.

As informações são da Agência Brasília