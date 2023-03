Alunos são apreendidos com facas na mochila em escola

Ao se realizar a busca pessoal, foram encontradas duas facas e dois estiletes dentro de suas mochilas

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada pela Coordenação Escolar do Centro de Ensino Fundamental 07, da Ceilândia Sul, dois alunos estariam nas dependências da escola portando armas brancas. Nesta sexta-feira (31).

Ao se realizar a busca pessoal, foram encontradas duas facas e dois estiletes dentro de suas mochilas.

Ao serem questionados por estarem com as armas brancas, eles responderam que estavam com esses objetos para sua defesa, devido ter acontecido uma briga no dia anterior em frente a escola, fato confirmado pelo corpo escolar.

Os dois adolescentes foram encaminhados até a DCAII para procedimentos cabíveis.