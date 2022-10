Outubro Rosa: ônibus pintados de rosa alertam mulheres sobre a importância do autoexame

Por meio da marca Sikkens Autocoat BT, a AkzoNobel possui uma linha completa de produtos para frota rodoviária

Quatro ônibus articulados pintados de rosa começaram a circular em diversas cidades do Distrito Federal. Os veículos são da viação Pioneira, que aderiu à campanha Outubro Rosa pela primeira vez este ano. O objetivo da empresa de transporte público é chamar a atenção dos brasilienses, em especial das mulheres, para a importância do autoexame como forma de prevenção ao câncer de mama.

A campanha do Ministério da Saúde será transmitida nos televisores dos veículos. Os ônibus atenderão diferentes linhas de Santa Maria, Gama, São Sebastião e Itapoã.

No Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de mama é o segundo mais diagnosticado entre as mulheres, perdendo apenas para os tumores de pele não melanoma.

Somente este ano, estima-se que 66.280 mulheres receberão o diagnóstico de câncer de mama. Por isso a importância do autoexame e do diagnóstico precoce.

Pintura especial

Por meio da marca Sikkens Autocoat BT, a AkzoNobel possui uma linha completa de produtos para frota rodoviária e desenvolveu a cor nomeada Outubro Rosa especialmente para a ocasião. A tinta usada para colorir os ônibus já está disponível no Mixit, a ferramenta digital de busca de cores da AkzoNobel, por meio do código CVSA3364, para reprodução em repinturas e customizações.

A empresa produz tintas e revestimentos sustentáveis, inovadores e menos poluentes. Uma cultura que vai ao encontro de uma exigência crescente entre os clientes cada vez mais preocupados em dar sua parcela de contribuição para preservar o meio ambiente.