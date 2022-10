Inscrições para o processo seletivo do Conselho Distrital de Segurança Pública (Condisp) poderão ser feitas até sexta-feira (7)

Processo terá vagas para representantes dos servidores das Forças de Segurança Pública e para entidades ou organizações da sociedade civil

Interessados em pleitear uma das 28 vagas para fazer parte do Conselho Distrital de Segurança Pública (Condisp), como titular ou suplente, poderão se inscrever até a próxima sexta-feira (7), por meio do preenchimento do formulário que está disponível no site Secretaria de Segurança Pública do DF (http://www.ssp.df.gov.br/condisp-2/). Após preenchimento, o pedido de inscrição deverá ser encaminhado para o e-mail [email protected], juntamente com a documentação indicada no edital, também disponível no link acima. Não serão aceitos pedidos de inscrição apresentados fora do prazo ou dos meios previstos pelo edital.

Um dos objetivos do Condisp é propor diretrizes para a política distrital de segurança pública voltadas à promoção da segurança pública e à prevenção e repressão da violência e da criminalidade. O Conselho é um dos integrantes estratégicos do Sistema Único de Segurança Pública – SUSP e tem natureza consultiva, propositiva e de acompanhamento social sobre a Política de Segurança Pública do Distrito Federal.

Podem se inscrever entidades de classe – como sindicatos e associações – representantes dos servidores das Forças de Segurança Pública do Distrito Federal e órgãos vinculados. O processo também prevê vagas para entidades ou organizações da sociedade civil, núcleos de estudo, grupos de pesquisa, universidades e conselhos comunitários.

A divulgação das candidaturas válidas será feita no dia 14 de outubro. Os resultados dos recursos e homologação do processo ocorrerá no dia 2 de dezembro.

Vagas:

Entidades de classe:

a) representante dos oficiais da PMDF – 01 vaga para titular e 01 vaga para suplente;

b) representante dos praças da PMDF – 01 vaga para titular e 01 vaga para suplente;

c) representante da carreira dos delegados da PCDF – 01 vaga para titular e 01 vaga para suplente;

d) representante das demais carreiras da PCDF – 01 vaga para titular e 01 vaga para suplente;

e) representante dos oficiais do CBMDF – 01 vaga para titular e 01 vaga para suplente;

f) representante dos praças do CBMDF – 01 vaga para titular e 01 vaga para suplente;

g) representante dos agentes de trânsito do Detran/DF – 01 vaga para titular e 01 vaga para suplente;

h) representante dos agentes de atividades penitenciárias do Distrito Federal – 01 vaga para titular e 01 vaga para suplente;

Sociedade civil:

a) entidades ou organizações da sociedade civil – 02 (duas) vagas para titular e 02 (duas) vagas para suplente;

b) núcleos de estudo e grupos de pesquisa – 01 (uma) vaga para titular e 01 (uma) vaga para suplente;

c) universidades – 01 (uma) vaga para titular e 01 (uma) vaga para suplente; e

d) conselhos comunitários – 02 (duas) vagas para titular e 02 (duas) vagas para suplente.