Troca de pavimento na Via Estrutural terá recursos de R$ 45 milhões

Cerca de 100 operários vão trabalhar na obra, que proporcionará mais segurança e conforto para cerca de 70 mil motoristas

A segunda etapa das obras de recuperação asfáltica da DF-095, também chamada de Via Estrutural ou Estrada Parque Ceilândia (EPCL), deve começar na próxima segunda-feira (12). A informação é do Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal (DER-DF). A ideia nesta fase é dar o pontapé inicial nos trabalhos com a concretagem da pista expressa, o que ocasionará o bloqueio de duas faixas da via no local.

Estão sendo investidos em todo o empreendimento R$ 45 milhões, informa o presidente do DER-DF, Fauzi Nacfur. Cerca de 100 homens estarão envolvidos no serviço, que consiste na troca do pavimento asfáltico por um piso de concreto.

“A gente pede, neste momento, paciência da população porque são obras que vão gerar transtorno, mas que devem ser feitas para o bem-estar e o conforto de todos”, explica Fauzi. “Além de dar mais segurança viária”, completa.

Duas faixas da via expressa da Estrutural serão bloqueadas. Uma no trecho que vai do viaduto do Pistão Norte (Taguatinga) até o viaduto da DF-087 (viaduto do Jóquei), e a marginal de Vicente Pires funcionará em sentido único (Taguatinga-Plano Piloto), do viaduto do Pistão Norte até o balão da rua 10-B, próximo ao Home Center Castelo Forte.

No horário das operações de fluidez no período da tarde, das 17h às 19h45, o fluxo de veículos funcionará no sentido Plano Piloto-Taguatinga.

“É uma via com vida útil ultrapassada, o asfalto está deteriorado, com aberturas frequentes de buracos. A gente espera que esta restauração agora, com o pavimento rígido, tenha um prazo maior nos períodos de manutenção dessas vias”, prevê Fauzi. “Justamente por ser um pavimento mais resistente, numa via tão movimentada quanto essa, por onde passam cerca de 70 mil carros diariamente, vai trazer mais conforto aos usuários”, garante o presidente do DER-DF.

Com informações da Agência Brasil