Bocas de lobo do viaduto da DF-400, na Saída Norte, são desobstruídas

Equipe do GDF Presente, em parceria com a Novacap, também substituiu meios-fios vazados e instalou novas tampas de concreto

O programa GDF Presente executou a limpeza e manutenção de bocas de lobo do viaduto da DF-400, na Saída Norte. A ação ocorreu em trecho próximo à sede da Procuradoria Geral da República (PGR), sentido Ponte JK. Devido ao alto movimento de carros e veículos de carga, as estruturas estavam quebradas e com sinais de rachadura e, caso não fossem reformadas, poderiam causar acidentes e prejuízos aos motoristas.

No total, oito bocas foram desobstruídas e reformadas durante a ação realizada na última quarta (30) e quinta-feira (1º). Também houve a substituição de três meios-fios vazados e colocação de duas tampas de concreto. “São ações que ajudam no escoamento da água pluvial e ajudam a manter a cidade em segurança neste período de chuvas”, afirma o coordenador do Polo Central, Alexandro César.

O trabalho mobilizou uma equipe de oito pessoas, formada por servidores do programa de reparos nas regiões administrativas e da Seção de Manutenção de Redes de Drenagem (Semad) da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), com o apoio de caminhões – carroceria e pipa.

“Como é um lugar de pouco acesso de pedestres, as demandas acabam passando batidas. Mas, durante uma das vistorias diárias, verificamos que as bocas de lobo estavam precisando de cuidado e assim fizemos”, explica César.

Com informações da Agência Brasília