Opiniões: CLDF se divide sobre atos golpistas

Após os ataques, o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), foi afastado do cargo por decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes

Nesta segunda-feira (9), os parlamentares se reuniram em uma sessão extraordinária para debater os atos antidemocráticos e de vandalismo que aconteceram ontem na Praça dos Três Poderes. No total, 23 participantes compareceram na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

Após a invasão e destruição das sedes do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal, o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), foi afastado do cargo por decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes.

O deputado federal Joaquim Roriz Neto (PL) falou que os eventos desse domingo (8) foram incalculáveis. ” A câmara precisa mostrar pra população que não vai aceitar atos contra a democracia. Não podemos colocar essa conta no Ibaneis”, defendeu.

Líder do Governo na CLDF, o deputado Hermeto (MDB) discordou da decisão de Alexandre de Moraes de afastar Ibaneis Rocha do governo do Distrito Federal. Ele vê a situação como um oportunismo de impeachment e acredita que o governador tem direito de defesa.

“Não se pode jogar a culpa só na polícia, no governador. A Abin e a Polícia Federal tinham obrigação de passar as informações pro ministro. Esse pedido de impeachment é oportunista. O governador não teve o direito da defesa e me deixa preocupado tirar ele com um ato monocrático. Daqui a pouco qualquer ato que fizermos seremos afastados”, afirmou.

De acordo com o deputado distrital Roosevelt Vilela (PL), o caso do afastamento de Ibaneis “foi imprudente, ilegal e desnecessário. Espero que num espaço curto de tempo isso possa ser restabelecido e restaurada a ordem. Ele tomou ações enérgicas, e foi induzido ao erro por um secretário.”

Por outro lado, o deputado distrital Fábio Félix (PSOL) disse que a democracia corre riscos. Para Fábio, o ataque golpista “foi uma omissão da segurança e não há como relativizar, a culpa é do governador. O que estamos vivendo é inaceitável. Foi tentativa de golpe de estado e essa casa precisa assumir sua responsabilidade.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O deputado Max Maciel (PSOL) concordou com Fábio Félix e atribuiu a responsabilidade do controle ao Governo do DF. “Avisamos que tínhamos que punir e expulsar quem estava lá. Isso não foi acaso, eles vem planejando atentar contra a democracia há muito tempo. O GDF prevaricou ao não tomar atitude. Não deviam ter deixado descer as manifestações”, falou.

Já para o deputado distrital Thiago Manzoni (PL) é preciso deixar de lado as questões partidárias. “Não é momento de acirrar os ânimos, a situação já é ruim o suficiente. Queria propor que a gente se comprometa a amenizar essa situação e precisamos ter muita sabedoria”, concluiu.