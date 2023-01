MPDFT investiga atuação da Segurança durante ato terrorista

Segundo o MPDFT, entre as informações solicitadas estão o quantitativo de policiais empregados na operação e quais as estratégias foram adotadas

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) solicitou, nesta segunda-feira (09), dados e informações sobre a atuação das forças de Segurança do DF antes e depois dos atos terroristas ocorridos ontem (08), na Praça dos Três Poderes.

Segundo o ministério público, entre as informações solicitadas estão o quantitativo de policiais empregados na operação, quais as estratégias foram adotadas, qual o momento da constatação da adoção de atos extremistas e as medidas preventivas, entre outras.

“Se houver qualquer indício de irregularidade na atuação de qualquer uma das forças policiais do Distrito Federal, civil ou militar, o MPDFT vai abrir investigação para apuração dos fatos e das responsabilidades”, esclarece.

Na tarde de ontem, um grupo de contrários ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiu e destruíram as sedes do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto.

Canal de denúncias

Além das investigações sobre as forças policiais, o MPDFT ainda abriu um canal específico de comunicação para denúncias relativas aos ataques. “Quem tiver vídeos, fotos ou qualquer conteúdo que contribua para as investigações no âmbito local, poderá encaminhar por meio do e-mail [email protected]”, ressalta.

Promotores de Justiça foram designados para acompanhar pessoalmente o trabalho realizado pelas polícias civis e militares, na Esplanada dos Ministérios, no Departamento de Polícia Especializada e na Direção-Geral da Polícia Civil. No decorrer da semana, esse acompanhamento continuará sendo feito pelo Núcleo de Investigação e Controle Externo da Atividade Policial e pelas promotorias de Justiça criminais e militares.

O MPDFT apurou junto à Direção-Geral da Polícia Civil que após as atuações em flagrante, os presos foram conduzidos para exame no Instituto de Medicina Legal e, posteriormente, para o presídio da Papuda, onde ficarão à disposição da Justiça Federal para realização de audiência de custódia.

Nota Pública

O Ministério Público do DF e Territórios também emitiu nota em que repudia os acontecimentos recentes, bem como qualquer tentativa de enfraquecer os pilares da nossa democracia e o princípio do respeito às instituições públicas.

A nota esclarece que, no âmbito de suas atribuições, que incluem a realização de diligências investigatórias e o exercício do controle externo da atividade policial local, o MPDFT tomará todas as providências em sua esfera de atuação.