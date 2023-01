CLDF debate atos de vandalismo em Brasília

Os parlamentares deveriam ficar de férias até o dia 1° de fevereiro, mas com os últimos acontecimentos foram convocados com urgência

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) irá realizar, nesta segunda-feira (09), uma sessão extraordinária para debater os atos antidemocráticos e de vandalismo que aconteceram ontem na Praça dos Três Poderes.

Os parlamentares deveriam ficar de férias até o dia 1° de fevereiro, mas com os últimos acontecimentos foram convocados com urgência.

Além da invasão e destruição das sedes do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal, o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), foi afastado do cargo por decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Veja a convocação: