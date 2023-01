Acampamento bolsonarista é desocupado no DF

Acabado o prazo final dado pela Polícia Militar do Distrito Federal, o acampamento bolsonarista que estava montado em frente ao Quartel-General foi desmontado. Cerca de 1.200 criminosos foram colocados em ônibus e levados para a superintendência da Polícia Federal. Todos os envolvidos foram fichados para que respondam por seus atos. Na tarde de ontem (8), vândalos desceram do QG do Exército rumo à Praça dos Três Poderes e invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF, causando destruição ao patrimônio público. O ato causou a exoneração do até então secretário de Segurança Pública do DF e, mais tarde, o afastamento de Ibaneis Rocha, governador do Distrito Federal.