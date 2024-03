Operação Rosas de Aço celebra o Dia Internacional da Mulher

Para celebrar a data, a PRF vai realizar uma cerimônia na Sede Nacional, em Brasília (DF)

Polícia Rodoviária Federal realiza nesta sexta-feira (8), em todo o país, a Operação Rosas de Aço, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Nas cinco regiões do país, a PRF vai mobilizar policiais para desenvolver ações educativas e preventivas com motoristas e passageiras. O objetivo é abordar, entre outros assuntos, a importância de denunciar casos de importunação sexual.

Para celebrar a data, a PRF vai realizar uma cerimônia na Sede Nacional, em Brasília (DF). No evento, será apresentada a Política de Enfrentamento ao Assédio. Os participantes também vão acompanhar duas palestras, uma com o tema Sabedoria para viver a nossa melhor versão e a outra, com o tema Empoderamento feminino: Estratégias para Promover a Igualdade de Gênero.

Cerimônia Dia Internacional da Mulher

Quando e onde:

8 de março de 2024, às 10h00, na Sede Nacional da PRF, em Brasília (DF).

Endereço: Setor Policial, Quadra 03, Lote 05, Complexo Sede da PRF. CEP 70610-909 – Brasília/DF

Mapa: https://bit.ly/3q2BN20

Presenças confirmadas:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Antônio Fernando Souza Oliveira – Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal

Marta Rodrigues de Assis Machado – Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça

Dra Sheila Santana de Carvalho – Secretária de Acesso à Justiça – SAJU/MJSP

Sara Fernanda Gama – Juíza de direito do Tribunal de Justiça do Maranhão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Andressa Cabral – Diretora de Gestão de Pessoas da Polícia Rodoviária Federal