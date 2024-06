Operação resgata idosa de 73 anos de cárcere privado e dois cães de maus-tratos em uma residência no Riacho Fundo II

Em uma ação conjunta, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA), a 29ª Delegacia de Polícia do Riacho Fundo I, o 21º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o 28º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Instituto Brasília Ambiental (Ibram) resgataram uma idosa de 73 anos, que estava presa em sua casa no Riacho Fundo II.



O pitbull havia sido deixado na residência três meses atrás por um jovem de 18 anos. Durante esse período, o cão esteve amarrado e sofreu maus-tratos. Conhecido na região por sua agressividade, o pitbull precisou ser sedado para ser removido da casa e levado a um hospital veterinário, onde receberá os cuidados necessários.



O tutor do pitbull será responsabilizado pelos maus-tratos ao animal.