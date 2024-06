Reforma da Praça dos Três Poderes: Rede Urbanidade apresenta sugestões ao Iphan

A Rede Urbanidade e entidades parceiras apresentaram à Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Distrito Federal (Iphan-DF), nesta quinta-feira, 27, um documento com contribuições para a melhoria da acessibilidade, da mobilidade ativa e do conforto na Praça dos Três Poderes e seu entorno. A iniciativa foi motivada pela publicação do edital para contratação de projeto de restauração do local.

Entre as propostas apresentadas estão: interligação da Esplanada dos Ministérios à Praça dos Três Poderes, a partir das ciclovias existentes no canteiro central do Eixo Monumental; instalação de bicicletários, paraciclos e estações de bicicletas compartilhadas nas imediações; criação de condições de acessibilidade universal, com nivelamento do piso de pedra portuguesa; reforma de calçadas e implantação de piso tátil; semáforos sonoros; sinalização em braile; faixas de pedestres e locais para travessia de ciclistas; adequação da velocidade máxima na região para 30 km/h e realização de nova consulta/audiência pública após a elaboração do projeto.

O documento lembra, entre outros aspectos, que a Lei Orgânica do Distrito Federal determina que o sistema de transporte “subordina-se aos princípios de preservação da vida, segurança, conforto das pessoas, defesa do meio ambiente e do patrimônio arquitetônico e paisagístico”. Além disso, o Estatuto da Cidade garante o direito a cidades sustentáveis, para as presentes e futuras gerações, e a gestão democrática na formulação, na execução e no acompanhamento das iniciativas de desenvolvimento urbano.

Para o promotor de justiça Dênio Augusto de Oliveira Moura, coordenador da Rede, a revitalização da praça é uma oportunidade de trazer a discussão sobre mobilidade ativa e acessibilidade para o centro do poder da Capital Federal. “Por seu valor arquitetônico como bem tombado e por sua importância para a política nacional, acreditamos que seja fundamental transformar a Praça dos Três Poderes em exemplo nacional”, afirmou.

Saiba mais

Em 20 de maio, representantes da Rede Urbanidade e da Superintendência do Iphan no Distrito Federal reuniram-se para discutir a revitalização da Praça dos Três Poderes. O documento entregue hoje é resultado desse encontro.

*Com informações do MPDFT