TJDFT e GDF inauguram novo estacionamento para usuários da Justiça

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDF) e o Governo do Distrito Federal (GDF) inauguram nesta quinta-feira (27), às 15h, o novo estacionamento que irá suprir a necessidade de vagas para veículos no entorno do Tribunal. O local é adjacente à poligonal do Parque da Cidade, próximo ao bloco B do Fórum de Brasília e à sede do MPDFT.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF (Seduh) apresentou o projeto de construção para um estacionamento em abril de 2023, considerando a preservação das árvores existentes e o plantio de novas mudas. A implantação das obras teve início em 26 de fevereiro de 2024.

O estacionamento é fruto de tratativas entre o TJDFT com órgãos do GDF, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e Caixa de Assistência ao Advogado do DF (CAA/DF).

Com a ocupação de área pública em torno de 8 mil metros quadrados de pavimento, o estacionamento será composto de 300 vagas para veículos, que atenderão servidores(as) do TJDFT, MPDFT e advogados(as) e a população em geral.

*Com informações do TJDFT