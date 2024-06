Operação reprime parcelamento irregular do solo

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes Contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente (Dema), deu início à operação Sucupira. O objetivo foi evitar o parcelamento irregular do solo e danos ambientais em uma propriedade da Terracap.



A área na Colônia Agrícola Sucupira, localizada na Área de Proteção Ambiental do Planalto Central, já foi alvo de várias ações tomadas pela polícia e pela DF Legal.

A Secretaria Legal do DF apreendeu madeiras que seriam utilizados para cercar o local e aplicou multas aos indivíduos que praticaram atividades ilegais.