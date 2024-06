CBMDF é acionado após uma ciclista de 40 anos ser atropelada em Ceilândia

Um carro modelo HB20 da marca Hyunday atropelou uma ciclista de 40 anos. O acidente ocorreu na manhã deste domingo (9) na QNQ 5, próximo ao Setor de Indústria de Ceilândia.

A ciclista foi encontrada caída ao solo com sangue na cabeça e suspeita de traumatismo cranioencefálico, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

A vítima foi transportada para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC) porque estava em estado instável.

A condutora do HB20, de 45 anos, permaneceu no local do acidente sem sofrer ferimentos.