Um homem foi detido por porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante em Samambaia no início da madrugada desta segunda-feira (10) por policiais militares do Grupo Tático Operacional do 11o Batalhão (Gtop 31).



A equipe estava patrulhando a quadra 320 de Samambaia quando viram um homem conduzindo um carro com sinais claros de embriaguez. O condutor do carro foi abordado quando o carro foi interceptado.

Foi encontrado um revólver calibre 38 e mais munições na casa do preso.