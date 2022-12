Operação Reis da Rua cumpre busca e apreensão na 20ª DP, no Gama

A PCDF deflagrou, junto ao Núcleo de Investigação e Controle Externo da Atividade Policial (NCap) do MPDFT, a Operação Reis da Rua

Nessa terça-feira, 20, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, junto ao Núcleo de Investigação e Controle Externo da Atividade Policial (NCap) do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), a Operação Reis da Rua.

O objetivo da operação é apurar o possível envolvimento de três policiais civis da 20ª Delegacia de Polícia, do Gama, com crimes de apropriação de bens, dinheiro e entorpecentes de pessoas abordadas ou presas em operações e eventualmente seus parentes.

Estão sendo cumpridos mandados judiciais de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Criminal do Gama, DF.

A investigação apura a prática de crimes de peculato e tráfico de drogas. Um dos policiais já responde a processo por crime de peculato, estando atualmente afastado do exercício da função por decisão judicial.

Os promotores do NCap colheram depoimentos que apontam o envolvimento dos agentes públicos, com relatos de desvio de drogas e dinheiro apreendido com traficantes, além de objetos pessoais.

A Operação tem a participação da Polícia Civil do DF, por meio da Corregedoria, DECOR e DEPOE, com cães farejadores. Segundo a Polícia Civil, a investigação teve início a pedido de integrantes da própria 20ª DP.