Divulgados ocupantes dos imóveis no Riacho Fundo II para regularização

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab/DF) divulgou, nesta terça-feira (20), a distribuição de 27 unidades imobiliárias, contida na lista dos ocupantes dos imóveis situados na cidade do Riacho Fundo II, que se encontram em conformidade com o instituto de Regularização Fundiária, por Legitimação Fundiária.

Essa ação é parte do programa Regulariza DF, que objetiva normalizar mais de 150 mil imóveis até o final de 2023. O processo para a escrituração inicia-se com a coleta da documentação, seguindo para análise e, assim, habilitando os ocupantes para doação ou venda direta, de acordo com os requisitos estabelecidos na legislação.

Ao final, a companhia irá adotar as providências para emissão das escrituras públicas, de modo a promover a transferência da propriedade para o morador de maneira definitiva. Para os candidatos já habilitados, o próximo passo é aguardar nova publicação com orientação referente a entrega das escrituras.

Os interessados podem conferir a listagem no site da Codhab, no link da Regularização – Andamento da Localidade – RA21-RIACHO FUNDO II – ETAPA 06 ou acesse por aqui.

Com informações da Agência Brasília