Capital anuncia mais amistosos antes da estreia no Candangão 2023

Ao total, serão quatro amistosos antes do Campeonato Candango. Os jogos ocorrem no Estádio JK, no Paranoá, a partir de 6 de janeiro

Após anunciar amistoso contra o Goiânia, em 6 de janeiro, no Estádio JK, a partir das 16 horas; o Capital divulgou a data de mais três duelos preparatórios para o Candangão 2023. Dia 11, às 15h30, o Coruja encara o Paranoá; dia 15, o confronto é contra o Patrocinense (MG), às 10 horas; em 21 de janeiro, o adversário é o Ceilândia, às 15h30.

Todos os duelos ocorrem no Estádio JK e somente o confronto contra o Paranoá vai ser com portões fechados. Nos demais, o acesso do torcedor é gratuito. “É uma forma de incentivar a ida do público para o estádio. Queremos nossa arena cheia e contamos com a força da torcida nesta temporada”, destaca o presidente do Capital, Godofredo Gonçalves.

A apresentação da equipe que vai ser comandanda pelo técnico Rogério Mancini ocorre na segunda-feira (26), em local e horário a serem definidos. Mais de 20 atletas foram anunciados nos últimos dias, entre eles o goleiro Felipe, ex-Flamengo e Corinthians, o zagueiro Ítalo, e mais recentemente o lateral direito Toninho Paraíba, um dos destaques da Série D do ano passado pela equipe do Afogados da Ingazeira.

“Vamos com força máxima em busca desse título inédito para nossa torcida. Chegou a hora do Capital mostrar sua força”, promete Godofredo.

O Capital estreia no Campeonato Candango 2023 dentro de casa, no Estádio JK. O Coruja recebe o Samambaia, a partir das 10 horas do dia 29 de janeiro, atual campeã da Segunda Divisão do Campeonato Candango. O segundo compromisso ocorre em 5 de fevereiro, contra o Taguatinga, em local e horário a serem definidos pela federação do DF.