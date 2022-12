Incêndio atinge residência em Sobradinho

Segundo os vizinhos, os moradores não estavam no local no momento que as chamas começaram, por isso não houve feridos

Na madrugada desta terça-feira (20), por volta das 4h30, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência de incêndio na rua Cantinho do Evangelho, em Sobradinho-DF, com o uso de quatro viaturas e 15 militares. Ao chegarem no local, os bombeiros encontraram um barraco de aproximadamente 40m² completamente em chamas, e rapidamente começaram a combater o incêndio. Outros barracos próximos foram protegidos do fogo. A operação de combate, extinção e rescaldo durou aproximadamente 40 minutos. Segundo informações de vizinhos, os moradores não estavam no local, então o incêndio não deixou feridos. A perícia foi solicitada para o local.