‘Operação Quinto Mandamento’ é lançada no Gama

Participarão da abertura do evento o secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo, e os chefes das divisões da pasta

O operação Quinto Mandamento terá sua continuidade dada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) a partir desta sexta-feira (1º), no Gama. O lançamento ocorrerá na estrutura da Cidade da Segurança Pública (CSP), a partir das 18h30, no estacionamento da Biblioteca Pública do Gama.

Participarão da abertura do evento o secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo, e os chefes das divisões da pasta, que estarão disponíveis para atendimento à imprensa no local. Também estarão presentes representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e das forças de segurança de Goiás. As equipes estarão na região até domingo (3).

A Quinto Mandamento é desenvolvida com base em estudos de manchas criminais e relatórios de inteligência. A operação é composta por ações que integram forças de segurança pública e outros órgãos de governo com o objetivo de reduzir os crimes contra a vida.

A operação também é uma das ações responsáveis por colocar a redução da criminalidade do DF em destaque no cenário nacional.

*Com informações da Agência Brasília