Operação Full Time: PCDF captura 21 foragidos da Justiça

Os presos enfrentam acusações que variam desde roubo, furto, tráfico de drogas, homicídio até estupro

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), agiu nesta sexta-feira (22), na execução de mandados de prisão contra foragidos da Justiça em diversas regiões do DF, com foco especial nas áreas de Recanto das Emas, Ceilândia, Planaltina e Samambaia.

A operação foi conduzida com sucesso e resultou na captura de um total de 21 criminosos. Entre as prisões realizadas, 18 foram em cumprimento de mandados de prisão condenatória, duas em caráter provisório e uma recaptura.

Mais de 60 policiais de unidades ligadas ao Depate/PCDF, incluindo as Divisões de Capturas e Polícia Interestadual (DCPI), Operações Especiais (DOE), Apoio Logístico Operacional (Dalop) e Controle e Custódia de Presos (DCCP), estiveram envolvidos na ação.