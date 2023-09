Escola Classe rural receberá calçada acessível

Cerca de 60 funcionários contratados pela Novacap trabalham de segunda a sexta-feira para concluir as obras

A Escola Classe 6, no Rural Capoeira do Bálsamo, é um dos diversos locais que irão ser construídas novas calçadas nas regiões do Itapoã e Paranoá. Para a novidade, o Governo do Distrito Federal (GDF) está investindo R$ 940 mil, provenientes de emenda parlamentar da deputada distrital Doutora Jane (Agir), para construir 2.090 metros de passeios.

Cerca de 60 funcionários contratados pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) trabalham de segunda a sexta-feira para concluir as obras.

“Era uma demanda muito antiga que nós atendemos agora. As professoras e os pais pediam para a gente essas calçadas porque, quando tem muito sol, era bastante poeira e os alunos chegavam sujos. Na chuva, eles precisavam andar na lama. A parceria da administração com a Novacap agora vai atender a demanda dessa comunidade”, afirma o administrador regional do Itapoã, Dilson Bulhões.

A construção das calçadas da Escola Classe 6 está na fase de acabamento das estruturas já feitas. Após esses serviços, serão construídos novos passeios às margens da DF-250 e DF-330, nas proximidades do Condomínio Entrelagos.

“Na DF-250, estamos construindo 1.240 metros lineares de calçadas e, na DF-330, são 200 metros lineares. Em alguns pontos já havia calçada, mas estava danificada ou até mesmo quebrada. Nós fizemos uma avaliação no local junto aos moradores para ver qual era o desejo deles e, agora, estamos trocando tudo”, pontua o engenheiro do setor de Fiscalização de Obras da Novacap, Benito Ferreira Júnior.

