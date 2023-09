Homem é preso após agredir companheira por ciúmes

As autoridades da Polícia Civil suspeitam que o motivo da agressão tenha sido a irritação do suspeito ao descobrir que sua parceira havia ido a um bar com um amigo

Um lutador de artes marciais, de 42 anos, foi acusado de agredir fisicamente sua companheira, desferindo socos e atirando-a na calçada de um bar na cidade de Novo Gama. De acordo com informações fornecidas pela Polícia Civil, a vítima necessitou de assistência imediata e foi prontamente encaminhada para uma unidade de saúde situada na mesma cidade. Após ser atendida, ela recebeu alta médica.

Falso profeta: Pastor suspeito de movimentar R$ 156 milhões em 5 anos é preso no TO

O suspeito foi detido na última terça-feira (19), porém, após participar de uma audiência de custódia e efetuar o pagamento de fiança, ele foi libertado. Segundo as autoridades policiais, o incidente teria sido precedido por uma discussão entre o casal nas proximidades do estabelecimento antes da agressão ocorrer.