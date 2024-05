Operação flagra 95 motoristas embriagados

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), a Polícia Militar (PMDF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizou a 24ª Operação Força Conjunta nessa terça-feira (30). A ação marcou o início das atividades do Maio Amarelo 2024 e resultou na abordagem de 1.445 veículos.

A operação ocorreu na região central de Brasília e contou com oito pontos de abordagens. As equipes de fiscalização autuaram 95 condutores por dirigirem após o consumo de bebida alcoólica, sendo que um foi conduzido à delegacia por apresentar concentração de álcool considerada crime.

Os agentes flagraram ainda nove motoristas inabilitados, 14 com a CNH vencida e 57 conduzindo veículo sem o devido licenciamento e 93 por infrações diversas. As equipes recuperaram dois veículos com restrição de roubo/furto. Durante a ação, 57 veículos foram recolhidos ao depósito.

A 24ª Operação Força Conjunta foi coordenada pelo Detran-DF e contou com a participação de 106 agentes de trânsito e policiais, distribuídos em 46 viaturas, dez guinchos e uma aeronave. A operação é realizada desde 2020 e tem o objetivo de garantir a segurança viária, com foco na prevenção à vida e no combate a crimes que envolvem o uso de veículos, em especial o tráfico de drogas e entorpecentes.

As informações são da Agência Brasília