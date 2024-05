Mais de 100 salas de vacina aplicam doses contra a gripe

O Governo do Distrito Federal (GDF) disponibilizou mais de 100 salas de vacinas com imunizantes contra a influenza de toda a população. Nesta quinta-feira (02), o Ministério da Saúde autorizou a ampliação do grupo autorizado a se vacinar e bebês a partir dos seis meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos podem procurar os pontos de vacinação. A lista completa dos locais, com endereços e horários de atendimento, está disponível no site da pasta.

“A vacinação contra a gripe é fundamental para proteger a nossa população, sobretudo antes do início do inverno. Essa defesa será fundamental para evitarmos casos de doenças imunopreveníveis”, afirma a secretária de Saúde do Distrito Federal, Lucilene Florêncio.

A oferta ampliada da imunização segue indicativo do Ministério da Saúde – a campanha foi iniciada em 19 de março, inicialmente focada em grupos prioritários. Até 18 de abril, foram 182.243 doses aplicadas na rede da Secretaria de Saúde (SES-DF). Mais de 200 mil doses ainda estão disponíveis. A orientação, para pessoas de todas as idades, é levar documento de identidade e, se tiver, a caderneta de vacinação. A equipe irá avaliar todos os esquemas vacinais e oferecer atualização, caso exista algum esquema incompleto.

Mesmo quem já se vacinou contra a gripe nos anos anteriores deve comparecer, pois a cada ano o imunizante é atualizado e passa a proteger contra novas variantes do vírus. Quem estiver gripado no momento, porém, deve aguardar o fim dos sintomas para poder tomar a vacina. Já quem teve diagnóstico de covid-19 deve aguardar 30 dias.

A gerente da Rede de Frio da SES-DF, Tereza Luiza Pereira, lembra que essa vacina pode ser tomada juntamente com outros imunizantes. “Adultos, por exemplo, podem receber na mesma ocasião a aplicação da vacina contra a gripe e dT, para proteger contra tétano e difteria”, explica. Uma das poucas exceções é a vacina contra a dengue, voltada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, que não pode ser recebida em paralelo a outras.

Só há duas contraindicações para a imunização contra a gripe: os bebês com menos de seis meses completos de vida e pessoas com histórico de alergia grave (anafilaxia), a algum componente da vacina, como, por exemplo, o ovo, ou a alguma dose anterior. Nesse último caso, o recomendado é buscar orientação das equipes de saúde.