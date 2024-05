Mulheres incríveis: do Acre à Brasília, empresária teve recomeço na Capital

Por Ana Beatriz Cabral Cavalcante

Agência de Notícias Ceub/Jornal de Brasília

Da vastidão remota do interior em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, e próximo à fronteira com o Peru, a vida da empreendedora Maria Cardoso se desenrolava em um intricado balé entre a natureza exuberante e os desafios logísticos. No Acre, ela atuava na gerência de uma loja de cosméticos.

Maria Cardoso relata que os meios de deslocamento eram uma saga, moldada pelas estações do ano e pelas intempéries da natureza. Embarcações encalhadas, estradas intransitáveis e a iminência de isolamento permeavam o cotidiano dessas comunidades isoladas que ela tinha de visitar constantemente no início de seu negócio na empresa de cosméticos. Onde até mesmo o voo em teco-tecos representava uma jornada desafiadora.

Viagem

No entanto, é neste cenário de adversidade que florescia uma teia de esperança e perseverança na vida dela, onde cada viagem representava não apenas um deslocamento físico, mas a realização de sonhos e a conexão com as diferentes realidades que compõem o tecido multicultural da Amazônia brasileira.

“Você me ajudou a realizar meu sonho, me ensinando a trabalhar com as vendas e hoje eu consegui comprar meu fogão de cinco bocas” , ela relatou um de muitos depoimentos que recebia das mulheres que visitava para auxiliar nas vendas diretas.

A empreendedora

Maria Cardoso, formada em Administração, mudou-se para a capital federal em 2021, a pedido da rede em que atua. Saída de sua terra natal, Rio Branco, deixou seu aconchego e lar em busca de se conectar com mais pessoas e agregar os laços que foi construindo.

Muito antes de sua jornada de independência e liderança na empresa de cosméticos, perpassou por empresas de telefonia, hotelaria e mesmo o Sebrae, mas foi na atual empresa que ela encontrou o terreno fértil para cultivar seus sonhos profissionais.

Em 2014, mergulhou de cabeça em um novo desafio como gestora de líderes revendedoras de beleza e cosméticos.

O início como empreendedora

Sua ascensão na empresa tornou-se uma jornada de autodescoberta e superação de limites. Ao confrontar estereótipos e preconceitos, Maria abraçou a oportunidade de se reinventar, transcender fronteiras e expandir seu horizonte pessoal e profissional.

“Antes não era uma região que eu já dominava” , confessa Maria, refletindo sobre as barreiras que enfrentou ao deixar sua zona de conforto no Acre. “As pessoas, a cultura e tudo isso…”

Sua mudança para Brasília, a capital federal, marcou um novo capítulo em sua jornada. Longe de sua família e do ambiente familiar, Maria encontrou-se em um mundo novo, cheio de desafios e oportunidades. No entanto, sua coragem e determinação a guiaram pelo desconhecido, permitindo-lhe prosperar em meio às complexidades da vida na cidade grande.

“Não tive medo dessa mudança. Sabia que ia enfrentar novos desafios, que eu nunca tinha vivido, mas eu precisava viver.”

Além da empreendedora

Mas, além da coragem e do espírito de empreendedora, Maria Cardoso é também uma pessoa de profunda reflexão e autoconhecimento.

Ela admite que, durante muito tempo, reprimiu sua verdadeira voz, censurando-se por medo de ser julgada. “E aí você não precisa ter aquele medo, né, de falar o que pensa. E eu consegui quebrar isso.”

No entanto, sua jornada em Brasília a libertou desse fardo, permitindo-lhe finalmente expressar suas opiniões e sentimentos sem reservas.

Além de sua jornada profissional, Maria é uma pessoa que valoriza profundamente suas relações interpessoais.

Seu círculo de amigos é sua âncora, proporcionando-lhe apoio e alegria em meio às vicissitudes da vida. Ela descreve seu amor pelo convívio social como um dos pilares de sua existência, uma fonte de energia e inspiração que a impulsiona a buscar novos horizontes e desafios.

Hoje, Maria olha para trás com gratidão e orgulho por tudo o que conquistou. Sua história é um testemunho da força do espírito humano, da capacidade de superar obstáculos e da coragem de abraçar o desconhecido.

Ela personifica a ideia de que, ao sair de nossa zona de conforto, descobrimos nosso verdadeiro potencial e encontramos a essência de quem somos. E, para Maria Cardoso, essa jornada está longe de terminar.