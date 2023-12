Operação “Eu Quero Sossego”: Pirenópolis adota medidas para comemorações de Ano Novo

Centro Histórico terá bloqueios no trânsito e restrições visando o bem-estar e a segurança de moradores e turistas

A prefeitura de Pirenópolis implementará a “Operação Eu Quero Sossego”, adotando medidas para assegurar tranquilidade e segurança de moradores e visitantes durante o período festivo. A partir do dia 29 de dezembro até 1 de janeiro, o trânsito no Centro Histórico estará bloqueado. Visitantes devem deixar os carros em estacionamentos privados ou nas pousadas. A orientação é priorizar os trajetos a pé, de táxis, vans ou carros de aplicativo. Outra recomendação é evitar estacionar em locais proibidos ou na frente de garagens.

Para garantir a segurança de todos, está proibido circular com coolers, caixas de isopor, garrafas ou recipientes de vidro. Além disso, som automotivo e caixas de som portáteis estarão vetados no Centro Histórico, assim como a circulação e comercialização de produtos por ambulantes. Churrasqueiras e acampamentos em áreas públicas, especialmente nas margens do rio, também serão coibidos pela fiscalização. Todas as medidas visam manter a ordem e facilitar o fluxo nas áreas mais movimentadas da cidade.

“Lembrando que as dez câmeras de monitoramento posicionadas em pontos estratégicos vão funcionar 24h e são ferramentas importantes para a fiscalização. Servidores da prefeitura e policiais acompanham as imagens, e qualquer atitude suspeita é verificada de imediato. Outras quatro câmeras posicionadas nos trevos de entrada e saída de Pirenópolis registram as placas dos veículos. Isso vai para um banco de dados e ajuda na identificação e captura de criminosos”, esclarece o superintendente municipal de trânsito, Fábio Cardoso.

O secretário de turismo de Pirenópolis, Sérgio Rady, enfatiza a importância das medidas adotadas. “A Operação Eu Quero Sossego é para garantir a segurança durante as celebrações de Ano Novo. Nossa prioridade é proporcionar um ambiente seguro e agradável para moradores e visitantes. Com bloqueios no trânsito, restrições e a colaboração da comunidade, buscamos preservar a tranquilidade característica de nossa cidade, assegurando um início de ano festivo e pacífico para todos que escolherem Pirenópolis para celebrar. O objetivo dessa operação conjunta é garantir que todos desfrutem das celebrações de Ano Novo em um ambiente seguro e tranquilo, preservando a vida, o patrimônio histórico e a paz de Pirenópolis”.

Em caso de emergência, a população pode entrar em contato com os serviços de segurança e saúde por meio dos seguintes telefones:

Polícia Militar: 190 ou (62) 3331-1766

Polícia Civil: (62) 3331-1813

Corpo de Bombeiros: 193

SAMU: 192

Hospital Estadual Ernestina Jaime: (62) 3331-1205

CAT – Centro de Atendimento ao Turista: (62) 3331-2633