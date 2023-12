Santa Maria e Recanto das Emas têm mais de 70% das crianças alfabetizadas no 2º ano

A partir da adesão ao Pacto, doze escolas de Recanto das Emas e onze escolas de Santa Maria passaram a aferir o desenvolvimento das crianças regularmente

No Brasil, cerca de 36% das crianças sabem ler ao final do 2º ano, de acordo com o QEdu. Porém, ao contrário do esperado, duas regiões administrativas do Distrito Federal apresentam dados que superam a média brasileira. Em Santa Maria, cerca de 76% das crianças de 2º ano encerraram o ano alfabetizadas. Já no Recanto das Emas, esse número é de 74%.

O resultado foi conquistado a partir do Pacto pela Alfabetização: uma iniciativa colaborativa entre sociedade civil e municípios que está ancorada em três pilares: estruturação do ensino a partir das evidências científicas atuais, gestão da aprendizagem a partir de indicadores de resultados e mobilização comunitária de professores, diretores, coordenadores, pais e responsáveis para a importância da alfabetização na idade certa.

A partir da adesão ao Pacto, doze escolas de Recanto das Emas e onze escolas de Santa Maria passaram a aferir o desenvolvimento das crianças regularmente. Esse acompanhamento permitiu identificar lacunas de aprendizagem e apoiar o processo de aprendizagem em cada escola, cada turma e cada aluno. Ao todo, foram beneficiadas mais de seis mil crianças nas duas regionais de ensino

Turmas 100% alfabetizadas

Na Escola Classe 404, de Recanto das Emas, todos os estudantes do 2º ano da turma A registraram alfabetização completa. Isso significa que leem com fluência, compreendem o que leem e escrevem corretamente.

“O resultado é positivo, desde que o trabalho realizado seja integrado à realidade do aluno. É preciso contextualizar todas as situações para ter uma aprendizagem significativa para o aluno, assim como foi feito em nossa escola”, explica Diovana Soares, professora do 2º ano da Escola Classe 404, em Recanto das Emas.

Para Jaqueline Machado, diretora-executiva do Instituto Raiar – organização sem fins lucrativos que apoia a implementação do Pacto nos municípios brasileiros – os resultados demonstram como é possível desenvolver resoluções transformadoras em cenários complexos ao se colocar as crianças como protagonistas do processo de aprendizagem.

“Em um país onde menos da metade das crianças está alfabetizada ao final do 2º ano, a conquista destas regionais de ensino do Distrito Federal é muito significativa e deve inspirar outras redes do país a seguirem pelo mesmo caminho. Como sociedade, não podemos mais aceitar que a maioria das crianças chegue aos oito anos de idade sem saber ler”, afirma Jaqueline.