Operação desarticula tráfico de drogas no Paranoá e no Itapoã

Nesta terça-feira (28), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da 6ª Delegacia de Polícia, deflagrou a Operação Provérbios 21:15, visando combater o tráfico de drogas nas regiões do Paranoá e Itapoã.

A ação resultou no cumprimento de oito mandados de prisão preventiva e 11 mandados de busca e apreensão, abrangendo as áreas do Paranoá, Itapoã e Sol Nascente.

Após quatro meses de intensas investigações e monitoramento constante dos membros da associação criminosa, a operação culminou na prisão do mais notório e temido traficante do Paranoá. Este indivíduo, conhecido por suas inúmeras estratégias para evitar a identificação, finalmente foi capturado.

As investigações revelaram uma estrutura hierárquica bem definida dentro da organização criminosa. O líder, de 38 anos, controlava toda a operação com a ajuda de sua companheira, de 34 anos. O grupo também incluía um gerente de 33 anos, responsável pela distribuição das drogas e pela arrecadação dos lucros provenientes da venda ao varejo. As vendas eram realizadas por intermediários em pontos de tráfico e locais públicos, como ruas e praças, sempre em busca de novos usuários.

A organização criminosa adotava métodos inovadores para aumentar suas vendas, aceitando pagamentos em dinheiro, PIX, cartão de crédito e até mercadorias furtadas ou roubadas. Além disso, ofereciam um serviço de entrega de drogas, levando os entorpecentes diretamente às residências dos usuários.

Os membros da associação possuem um extenso histórico criminal, incluindo homicídios, porte ilegal de arma, roubos, furtos, receptação, além de múltiplas prisões anteriores por tráfico de drogas. Esse histórico evidencia a periculosidade e a reincidência dos integrantes do grupo.