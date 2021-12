Operação da Polícia Civil na CLDF acaba após cinco horas

Os mandados foram cumpridos para investigar denúncias de um suposto esquema de “rachadinha” e funcionários fantasmas no gabinete do Deputado Daniel Donizet

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu mandatos de busca apreensão na Câmara Legislativa do DF (CLDF) nesta terça-feira, 14. Após cinco horas de trabalho, os policiais, que cumpriram a operação através do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor), deixaram o local.

Os mandados foram cumpridos para investigar denúncias de um suposto esquema de “rachadinha” e funcionários fantasmas no gabinete do Deputado Daniel Donizet (PL). O esquema seria montado através de uma fraude nas folhas de ponto de funcionários do parlamentar. Até o momento foram apreendidos cerca de R$ 110 mil em dinheiro. A apreensão foi feita em um dos oito endereços vinculados a um dos funcionários.

Oito mandatos foram cumpridos, além da CLDF, outros endereços no DF e no Goiás foram revistados.

Além da PCDF e do Decor, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) também cumpriu a operação, o grupo deixou o local mais cedo.

Ocorrendo desde 2019, as investigações começaram quando a polícia recebeu informações de que servidores do gabinete não exerciam suas funções, além de repassar parte de suas remunerações ao deputado, por meio do chefe do gabinete. As provas recolhidas mostram que os funcionários assinavam a folha de ponto, mas não compareciam à CLDF, mesmo antes da pandemia da covid-19, quando as atividades eram presenciais.

O outro lado

O deputado acusado de participar do esquema, Daniel Donizet, informou em nota à imprensa que esta calmo, além de dizer que não existem provas de que a ‘rachadinha’ seja real. “Sobre a operação deflagrada hoje pela Polícia Civil, afirmo, com muita tranquilidade, que as denúncias são completamente infundadas. Ainda não tive acesso ao inquérito policial para entender o que motivou as buscas realizadas. Já estou em contato com o meu advogado. Assim que tivermos o conteúdo das investigações em mãos, iremos soltar uma nota de esclarecimento”, informa a nota.