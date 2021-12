Dupla que roubava paradas de ônibus é presa

Além dos roubos, com a dupla ainda foram encontradas drogas, uma arma branca e objetos das vítimas assaltadas

Uma dupla de adolescentes foi presa acusada de, ao menos, nove atos infracionais análogos a roubos em paradas de ônibus em Sobradinho II.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), os atos infracionais eram cometidos com o uso de armas e emprego de violência. Uma das vítimas, uma mulher de 22 anos, foi agredida com coronhadas e chutes no momento em que pedia socorro a populares.

Além dos roubos, com a dupla ainda foram encontradas drogas, uma arma branca e objetos das vítimas assaltadas.

A operação contou com o apoio da Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).