GDF promove apadrinhamento de idosos

Pensando no aumento de 33% no número de idosos em albergues públicos, foi criado o “apadrinhamento de idosos”. A Lei, de autoria do deputado distrital Eduardo Pedrosa (DEM), tem como objetivo permitir o acolhimento nos finais de semana, feriados e datas comemorativas dessas pessoas.

Além disso, a lei ainda possibilita a convivência fora da entidade que residem, proporcionando-lhes amor, afeto, atenção, carinho e cuidados com a saúde. Iniciativas semelhantes já existem no Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso e Roraima.

A Lei cria o programa “Um Lar para os Idosos” e inclui o apadrinhamento afetivo das pessoas de terceira idade na lei que trata da Política Distrital do Idoso (Lei nº 3.822/2006).

Expectativa de vida

A expectativa de vida no Brasil aumentou nas últimas décadas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 2012 e 2017, a população de idosos no País saltou 19,5%, de 25,4 milhões para mais de 30,2 milhões de pessoas. Muitos desses idosos acabam abandonados por suas famílias, com isso o número de homens e mulheres com 60 anos ou mais nos albergues públicos cresceu 33%, de 45,8 mil para 60,8 mil, sendo que a maioria sequer recebe visitas.