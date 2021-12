Homem morre eletrocutado em Águas Claras

De acordo com os funcionários do circo, ao perceberem que Gustavo estava sendo eletrocutado, a energia do local foi desligada

Gustavo Garcez, de 23 anos, faleceu após ser atingido por uma descarga elétrica em Águas Claras na noite dessa segunda-feira (13). O acidente ocorreu na rua 34 sul, da Avenida Araucária. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o homem estava sentado nos degraus de um trailer em um circo, com os pés no chão. Ele chegou a ser socorrido por um brigadista, não resistiu. Leia também PMDF flagra ônibus escolar irregular

Bombeiros iniciam 6º dia de buscas pelas desaparecidas Uma equipe de bombeiros ainda foi ao local e assumiu os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar. O jovem faleceu de parada cardiorespiratória (PCR). De acordo com os funcionários do circo, ao perceberem que Gustavo estava sendo eletrocutado, a energia do local foi desligada. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para realizar a perícia.