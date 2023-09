Operação da PCDF prende cinco traficantes

O principal alvo, que já estava foragido, afastou-se das operações cotidianas e passou a coordenar as atividades remotamente a partir de uma propriedade na Cidade Ocidental

Na manhã desta terça-feira (5), a Polícial Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou a prisão de cinco integrantes de uma associação criminosa que tinha como foco o tráfico de drogas em áreas do Riacho Fundo 2 e Recanto das Emas.

A investigação teve início em outubro de 2022 e resultou de uma parceria entre a Cord/PCDF e policiais da Rotam/PMDF. Nas duas primeiras fases, realizadas em novembro e dezembro de 2022, quatro membros do grupo foram detidos e apreendidos aproximadamente 150 quilos de maconha e 15 quilos de cocaína, além de veículos, insumos e equipamentos usados na produção e manipulação das drogas.

O líder da organização, no entanto, conseguiu escapar das ações iniciais e reorganizou o grupo criminoso, recrutando novos membros e reconstruindo suas operações ilícitas.

Na fase atual, a investigação revelou que o grupo estabeleceu uma distribuidora de bebidas no Recanto das Emas, que também servia como ponto de venda de drogas e um meio para a lavagem de dinheiro.

Após identificar os membros atuais da associação criminosa e esclarecer suas respectivas funções, a equipe obteve autorização da Segunda Vara de Entorpecentes para emitir mandados de prisão contra todos eles.

Nesta manhã, as prisões e buscas nos endereços dos suspeitos foram cumpridas com sucesso, resultando na detenção de todos os investigados. Durante o cumprimento do mandado na distribuidora de bebidas, um dos membros tentou descartar uma grande quantidade de cocaína no vaso sanitário, exigindo a intervenção de peritos para coletar e analisar os vestígios deixados no local.