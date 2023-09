Dupla é presa suspeita de roubos violentos no Gama

Os autores utilizaram um veículo VW/Gol de cor branca para abordar as vítimas, anunciando os assaltos mediante grave ameaça e violência física

A equipe de investigação da 14ª Delegacia de Polícia (DP) realizou, no dia 4, a prisão de dois homens acusados de praticar crimes de roubo com violência na região do Gama.

Conforme as investigações, na madrugada de 6 de julho deste ano, os dois criminosos, ambos com 33 anos de idade, cometeram três roubos a transeuntes na cidade do Gama. As vítimas foram abordadas enquanto se dirigiam às paradas de ônibus. Em um dos roubos, um dos criminosos, que estava no banco traseiro do veículo, empregou violência física para derrubar uma das vítimas no chão e roubar sua bolsa.

As investigações também revelaram que o criminoso que dirigia o veículo era motorista de aplicativo, uma condição que utilizavam para evitar a abordagem policial e não levantar suspeitas durante os assaltos.

Na operação, foram apreendidos o veículo utilizado nos crimes, quatro facas e um aparelho celular que foram empregados durante os roubos.