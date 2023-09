Questões de energia elétrica? Veja o atendimento desta semana

Agência móvel da Neoenergia estará no km 8 da BR-070 nesta terça e na quarta; postos das administrações abrem somente hoje

Precisa resolver alguma questão referente a energia elétrica? Em virtude da decretação do ponto facultativo no Distrito Federal nesta quarta (6) e na sexta (8), além do feriado de 7 de Setembro, o funcionamento de alguns pontos de atendimento da Neoenergia será modificado.

A agência móvel da distribuidora, durante esta semana, funcionará das 9h às 17h nesta terça (5) e na quarta, no estacionamento do Atacadão Dia a Dia – BR-070, km 8, ao lado do posto Ipiranga. Na quinta e na sexta-feira, não haverá atendimento.

Os postos das administrações regionais também terão expediente fracionado. Nesta terça, funcionam das 8h às 12h os guichês das administrações de Arniqueira, Samambaia e Sobradinho. Das 14h às 18h, estarão abertos os do Recanto das Emas, Sobradinho II e Vicente Pires. De quarta a sexta-feira, o funcionamento estará suspenso.

Tanto quanto nas administrações e nos postos do Na Hora, o atendimento da agência móvel se dá sem necessidade de agendamento, permitindo acesso a todos os serviços da distribuidora – como troca de titularidade, solicitação de reparo por danos e outros.

Com informações da Agência Brasília