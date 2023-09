Operação da PCDF desarticula tráfico de drogas em Itapoã

A operação e as prisões ocorreram em via pública da QL 2 do Itapoã, resultando na desarticulação de um ponto de tráfico de drogas

Na última quinta-feira, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através dos esforços da 6ª Delegacia de Polícia, lançou com sucesso a "Operação Gato de Drogas", culminando na prisão em flagrante de um homem de 29 anos, acusado de tráfico de drogas. Além disso, um segundo indivíduo de 19 anos foi detido por posse e uso de substância entorpecente durante a ação policial. De acordo com os investigadores, a operação e as prisões ocorreram em via pública da QL 2 do Itapoã, resultando na desarticulação de um ponto de tráfico de drogas de significância e na repressão das atividades ilícitas de venda de entorpecentes que estavam ocorrendo em uma distribuidora de bebidas local.

PRF apreende mais de três toneladas de maconha em carreta na BR-153

O traficante preso na operação já tinha sido detido anteriormente pela mesma equipe da Seção de Repressão a Drogas (SRD/6ª DP) em um inquérito policial anterior, demonstrando um padrão consistente na prática criminosa. As investigações apontam que um indivíduo conhecido como "Galego" estaria conduzindo o tráfico de cocaína e maconha, utilizando seu estabelecimento comercial, uma distribuidora de bebidas, como fachada para ocultar as atividades ilegais de venda de drogas. Após um intenso trabalho de vigilância e monitoramento do local e suspeito, os policiais conseguiram flagrar uma intensa movimentação de usuários na distribuidora, adquirindo drogas por meio de uma grade instalada na frente do comércio. Após a confirmação dos crimes, as equipes realizaram buscas no local e apreenderam sete porções de cocaína e cinco de maconha, bem como duas máquinas de cartão, uma balança de precisão, um telefone celular e dinheiro em espécie.