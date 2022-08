Preso estelionatário que aplicou golpe em defensor público no DF

Nas buscas realizadas foram encontrados dinheiro, equipamentos eletrônicos e diversos cartões e documentos falsos.

Por Tereza Neuberger

[email protected]

Um estelionatário acusado de aplicar golpe em um defensor público do Distrito Federal foi preso por policiais da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), nesta quinta-feira (04). De acordo com as investigações, os prejuízos chegaram a mais de 50 mil reais.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o golpista criou uma conta bancária com documentos falsos em nome da vítima, oportunidade na qual solicitou a portabilidade de seu salário, bem como contraiu diversos empréstimos consignados em nome do defensor total.

Após as investigações, a 6ª Vara Criminal de Brasília decretou a prisão preventiva do autor e deferiu mandado de busca e apreensão. Nas buscas realizadas foram encontrados dinheiro, equipamentos eletrônicos e diversos cartões e documentos falsos. Os policiais apreenderam ainda, um veículo adquirido pelo autor com o dinheiro do golpe.

Nas buscas realizadas foram encontrados dinheiro, equipamentos eletrônicos e diversos cartões e documentos falsos.

O golpista possui diversos antecedentes criminais pelo delito de estelionato. Tomadas as providências legais, o autor foi encaminhado à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição do Poder Judiciário e responderá ao processo preso.