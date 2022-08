Adolescentes são presos por tentativa de latrocínio e tortura em Samambaia

Além do latrocínio, eles foram autuados por extorsão qualificada.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apreendeu, nesta quinta-feira (04), três adolescentes, por tentativa de latrocínio no Parque Três Meninas, em Samambaia.

Além do latrocínio, eles foram autuados por extorsão qualificada e acusados de torturarem três pessoas, uma jovem e dois rapazes, com uma faca durante o roubo.

A intenção do ataque era de obrigar as vítimas a cederem as senhas dos celulares e dados bancários.

Eles foram levados a um lago no local para sofrerem as torturas. Um dos rapazes foi encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), com ferimentos.

Os jovens infratores, encaminhados a Delegacia da Criança e Adolescente (DCA 2), conseguiram fugir do local, mas foram pegos horas depois.

Uma das vítimas conseguiu pegar uma das facas e atacar um dos agressores, fugindo do local. A jovem, no entanto, foi esfaqueada diversas vezes e afogada no local.