Operação apreende 109 tabletes de maconha em veículo na BR-040

O material, veículo e os detidos se encontram à disposição da justiça

Em conjunto entre as forças, foi abordado um veículo modelo Honda Civic suspeito na BR 040 nesta quarta-feira (7), constatado que transportava em seu interior grande quantidade de substância entorpecente, a princípio maconha.

Foram apreendidos 109 tabletes de maconha no veículo. Essa droga veio do estado de Goiás para o Distrito Federal. Ao se deparar com as viaturas, o veículo passou a apresentar conduta suspeita, efetuando manobras evasivas em alta velocidade na pista, com a traseira baixa, chamando a atenção das equipes policiais.

O casal que ocupava o veículo informou inicialmente estar vindo de Caldas Novas a passeio, e inicialmente negou estar relacionado com qualquer ilícito. Porém, durante a fiscalização a foi localizada grande quantidade de drogas no porta malas e interior do veículo.