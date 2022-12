PCDF deflagra Operação Falso Gabarito

As investigações continuam com o objetivo de se verificar há a participação de outras pessoas

Na manhã desta quarta-feira (7), a Polícia Civil do DF, por meio do trabalho de investigação da equipe da Coordenação de Repressão ao Crime Contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes (Corf) e apoio da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), deflagrou a Operação Falso Gabarito.

O objetivo foi coibir pessoa que anunciava venda de gabaritos e provas de concursos realizados em todo o Brasil. Os valores cobrados são variados proporcionais à importância do cargo disputado.



Na ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão contra em Senador Canedo/GO, região metropolitana de Goiânia/GO.