Homem andava com objetos furtados por Santa Maria

Na madrugada desta quarta-feira (7), um homem foi preso após ser flagrado empurrando uma cadeira de escritório com objetos furtados em cima, por volta de 1h40, na QR 319 de Santa Maria. Ele andava tranquilo em via pública quando avistou policiais militares do Grupo Tático Operacional do 26º Batalhão (Gtop 46). Então ele abandonou a cadeira e saiu correndo com uma mochila. Os policiais o alcançaram, e na abordagem, encontraram dentro da mochila e na cadeira vários itens furtados de um comércio na mesma quadra. Além disso, um botijão de gás foi escondido pelo suspeito dentro de um contêiner, ao lado do local do furto. A equipe do Gtop 46 conduziu o suspeito para a 20ª DP, onde a proprietária do estabelecimento furtado compareceu para a restituição dos bens. O homem também é suspeito de outros furtos na região e, segundo os registros, foi detido outras vezes.