PCDF deflagra Operação Falso Contato

A ação visa coibir atos praticados por integrantes de uma associação criminosa que são responsáveis pela prática de crimes de estelionato eletrônico

Na manhã desta quarta-feira (7), a Polícia Civil do DF, por meio do trabalho de investigação da equipe da Coordenação de Repressão ao Crime Contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes (Corf) e apoio da Polícia Civil do Estado de Goiás (DERCC/PCGO), deflagrou a Operação Falso Contato.

A ação visa coibir atos praticados por integrantes de uma associação criminosa que são responsáveis pela prática de crimes de estelionato eletrônico na modalidade falso contato de familiar que solicita ajuda financeira.

As investigações tiveram início no mês de outubro de 2021, e foram identificados, até a presente data, três suspeitos de integrarem uma associação criminosa e vítimas deste grupo no Distrito Federal, Estado do Pernambuco e Rio de Janeiro. Estão sendo cumpridas três ordens judiciais de prisões temporárias e três de buscas e apreensões.



“Os integrantes desta organização criminosa responderão pelos crimes de estelionato na modalidade eletrônica e também por integrarem associação criminosa que foi instituída especificamente para a prática desta modalidade de crime”, explica o

delegado Tiago Carvalho.



Modus operandi



Após adquirir dados das potenciais vítimas, os criminosos entravam em contato através dos seus prefixos de telefonia e simulavam ser parentes destas pessoas.

Alcançada a simulação, os indivíduos solicitavam ajuda financeira em decorrência de motivos diversos e conseguiam convencer as vítimas a transferirem valores para contas dos investigados, que conseguiam, dessa forma, vantagens ilícitas para si e em prejuízo

daquelas pessoas.