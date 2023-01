Ônibus da Mulher levará exames gratuitos a moradoras de São Sebastião

Ação da Secretaria da Mulher, em parceria com o Sesc-DF, atenderá mulheres de Barreiros e do Quilombo Mesquita

A Secretaria da Mulher (SMDF), em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc-DF) e com o apoio da Secretaria de Saúde, realiza mais uma edição do projeto SMDF em Ação com o Ônibus da Mulher, desta segunda (30/1) até sexta-feira (3/2), para as moradores do Quilombo Mesquita e da comunidade de Barreiros, das 9h às 16h, no Centro de Ensino Fundamental (CEF) Jataí, no Jardim Botânico.

Serão ofertados gratuitamente, por meio da Unidade Móvel Saúde Mulher Sesc, orientações sobre autoexame, exames médicos ginecológicos, mamografias e, caso haja demanda, a inserção de DIU. Complementando as ações, a SMDF vai promover bate-papos sobre o enfrentamento à violência contra mulheres, e serão apresentados os programas e projetos desenvolvidos pela pasta para tirar as mulheres da situação de vulnerabilidade e promover a autonomia econômica.

“O acesso à saúde integral, humanizada e de qualidade é um direito que pertence a todas as mulheres. Quando levamos ações como essa, para elas que moram distantes dos grandes centros, estamos garantindo que os serviços oferecidos pelo GDF cheguem a todos”, destaca a secretária da Mulher, Giselle Ferreira.

A ação será realizada a partir de uma demanda do Fórum Distrital Permanente das Mulheres do Campo e do Cerrado. “Nosso objetivo é garantir o acesso das mulheres quilombolas aos serviços das unidades móveis do Sesc, com prevenção, orientação e acompanhamento de saúde, que vão se agregar às práticas e conhecimento respeitáveis destas comunidades. Queremos contribuir para a melhoria da qualidade de vida e para o bem-estar delas”, ressaltou o diretor Regional do Sesc-DF, Valcides de Araújo.

Para participar da ação, as mulheres estão sendo cadastradas por meio das representantes do fórum e, para realizar o exame preventivo, as inscritas deverão ter de 25 a 64 anos e levar documento de identidade, CPF, comprovante de residência do DF e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).