Oito regiões ficarão sem energia nesta quarta-feira (30)

As regiões do Guará, Park Way, Planaltina, Lago Sul, Águas Claras, Paranoá, Vicente Pires e Sobradinho ficarão sem energia nesta quarta-feira (30). Segundo a Neoenergia, serão realizados serviços de substituição de rede convencional para rede compacta, poda de árvores, substituição do isolador, remanejamento de rede e substituição de poste.

Caso os serviços sejam finalizados antes dos horários previstos, a rede será reestabelecida pela empresa sem aviso prévio.

Veja horários e locais:

Guará

Horário: 9h às 16h

Locais: QEs 38 (blocos A – Edifício Trípoli, B – Residencial Euzébio Pires, E – Residencial América, F- Residencial Guará VI e conjuntos A a E e P a U) e 56 (conjuntos C, D, L e Q)

Park Way

Horário: 9h às 16h30

Locais: Quadra 1, conjuntos 5 e 6

Águas Claras

Horário: 9h às 16h30

Locais: Chácara 46 e na Colônia Agrícola, chácaras 7, 12A, 15, 15A, 16, 16A, 16B e 16C, 17, 17A, 18, 19, 19A, 19B, 22, 42A, 42B, 43, 44, 45, 46, 47 e 51

Planaltina

Horário: 9h às 14h30

Locais: Arapoanga, no Condomínio Marisol, Piripau, Fazenda Mestre d’Armas, na horta comunitária, no Núcleo Rural Atoleiro e na Vila Buritis

Horários: 14h às 17h

Locais: Núcleo Rural Santos Dumont (Chácara Laka) e o Núcleo Rural Taquara (fazendas Gaúcha e Santa Maria)

Lago Sul

Horário: 9h

Locais: Altiplano Leste, chácaras Santa Rita, Taquari, Sampaio e as de números 21, 22, 35, 39, 60 e 62, além das fazendas Forquilha, Paranoá, Carolina e Clara Luz e o Racho SK.

Paranoá

Horário: 9h às 13h

Locais: Chácara 21 e a fazenda Macaúba, no Núcleo Rural Paranoá, chácaras 2, 75, 77, 97, 101, 118, 123, 125, 126 e 128 do Núcleo Rural Jardim; as chácaras 2, 61 a 70, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 82 a 88, 89A, 89B, 90, 91, 93 a 96, 98, 99, 100, 102 a 108, 109-2, 110, 111, 111-2, 111-3, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 126, 128 e quadras 1 a 6, todas na Etapa III do Núcleo Rural Jardim; e as chácaras 122, MDB 12, MDB 13, MDB 14, MDB 16, MDB 17 e Fazenda Alvorada, do Núcleo Rural PAD/DF

Horário: 13h às 17h

Locais: Etapa II do Núcleo Rural Jardim, chácaras 61 e 62

Sobradinho

Horário: 9h30 às 13h30

Locais: biblioteca pública local, as chácaras Santa Terezinha, Lobeiral e Boa Sorte, o Núcleo Rural Catingueiro, Quadra 1, Conjunto A, chácaras Boa Esperança, Boa Vista, São José, Fercal II, Vila Izabel e Morro do Piauí, chácaras Mugir, Bom Jesus, Oasis, Santa Terezinha, São José, Santa Maria, Tupã, Ipê, Cantinho Feliz, Pedro Miguel, Fazenda do Henrique, Santo Cajueiro, Estrela, Potiguá, Boa Vista, Ipê Amarelo, Terra Branca, Patrícia, Boa Fé e Vila Fercal

Vicente Pires

